«Абсолютно неприемлемые действия и заявления»: Лавров оценил позицию Киева в отношении Донбасса

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Роман Шимаев, Анастасия Румянцева
Москва обеспокоена действиями Киева относительно Донбасса, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что разочарован позицией Запада, который не осуждает наращивание Киевом военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ситуация в Донбассе обсуждалась в ходе контактов между представителями Москвы и Вашингтона. Он отметил, что Россия «исчерпывающим образом изложила» суть происходящего в регионе.
«Абсолютно неприемлемые действия и заявления»: Лавров оценил позицию Киева в отношении Донбасса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Россия обеспокоена в связи с заявлениями и действиями Киева в отношении Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

«Что касается заявлений украинского руководства, на этот счёт было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что его разочаровывает позиция Запада относительно того, что Украина наращивает военную структуру и перебрасывает войска к линии соприкосновения в Донбассе.

«По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески, всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также призвал европейских партнёров России по нормандскому формату как можно скорее «привести в чувства» коллег из Киева.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», — пояснил министр.

  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона обсудили текущую ситуацию на юго-востоке Украины, передаёт ТАСС.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — сказал Рябков.

По его словам, Киев проводит всё более провокационные и вызывающие манёвры в Донбассе, поскольку получает одобрение со стороны западных покровителей во главе с США.

«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла», — пояснил замглавы МИД РФ.

Вместе с тем в разговоре с РИА Новости Сергей Рябков добавил, что Россия предоставила США пояснения по Украине ещё на прошлой неделе и более не собирается контактировать с Вашингтоном по этому вопросу, в том числе из-за «тональности» диалога, навязываемого американцами.

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«Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы, и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений», — заявил он.

Дипломат также обратил внимание Вашингтона на то, что причиной обострения в Донбассе стал отказ Киева от реализации Минских соглашений, а также рост «реваншистских настроений» на Украине.

«Абсолютная неадекватность тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне, для нас понятна, поэтому ждать можно всего, чего угодно. И именно исходя из этого мы осуществляем соответствующие мероприятия», — констатировал Рябков.

Ранее в Государственном департаменте США заявили о готовности к общению с Москвой. В то же время в американском ведомстве отметили, что потребовали у российской стороны объяснения в связи с сообщениями о «провокациях» вблизи границы Украины.

«Мы напрямую послали нашим украинским партнёрам сигнал и заверили их в нашей поддержке», — пояснил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

При этом Прайсу задали ещё ряд вопросов, в которых попросили прояснить, почему передвижение российских войск по своей территории расценивается как «запугивание», тогда как аналогичным действиям других стран, в том числе КНР и США, не придаётся такое значение.

По словам представителя Госдепа, Россия довольно давно занимается «запугиванием» своих соседей

«Сигнал, направленный нами Украине, — это заверение в поддержке. Он звучит на самом высоком уровне. Соединённые Штаты продолжают поддерживать наших украинских партнёров. Мы будем это делать без каких-либо исключений», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о том, считают ли в Вашингтоне, что целью последних передвижений российских войск является «устрашение».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обвинил Россию в наращивании военного контингента у российско-украинской границы, а также в попытках сорвать реализацию минских договоренностей.

Кроме того, в ходе разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что остановить конфликт в Донбассе может только принятие Украины в альянс.

«НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе. План действий по членству станет настоящим сигналом для России», — сказал президент Украины.

  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

 

«Абсолютно лицемерная политика»

 

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в Госдепе отметились «крайне лицемерным заявлением».

«США движения своих вооружённых сил осуществляют в основном за пределами своей территории — у границ России, в частности. Они совершают провокационные пролёты самолётов, проводят учения — то есть это не является провокацией? А передвижения наших вооружённых сил по территории России является для них провокацией. То есть абсолютно лицемерное государство с абсолютно лицемерной политикой», — заявил сенатор в беседе с RT.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, в свою очередь, назвал «беспочвенными» претензии со стороны Вашингтона. По его словам, такие выступления представителей США следует рассматривать «как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации».

«У нас есть опасения, что в Донбассе может произойти очередная военная провокация, учитывая, что те же американцы поставляют туда военную технику и всячески подталкивают киевский режим, чтобы они перешли в наступление на собственный народ в Донбассе. Это, безусловно, вызывает опасения. Но манёвры военной техники мы можем на своей территории проводить по своему усмотрению», — пояснил собеседник RT.

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Помимо этого, полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова указала, что Киев намеренно нагнетает ситуацию в Донбассе, чтобы попросить у США поддержки как в военном плане, так и в финансово-административных вопросах.

«Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта», — приводит её слова РИА Новости.

По её мнению, вероятность возобновления активных боевых действий в Донбассе «достаточно высока».

Накануне глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с RT заметил, что урегулирование конфликта в регионе возможно только посредством диалога: «Но, к сожалению, как я говорил, переговорная площадка сейчас по линии украинской стороны практически заблокирована».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска могут перемещаться в любых направлениях в пределах собственных границ и это не должно «ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности». Он подчеркнул, что в РФ с пристальным вниманием подходят к обеспечению «своей собственной безопасности».

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», — добавил официальный представитель Кремля.

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