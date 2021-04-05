Глава ДНР рассказал о путях урегулирования ситуации в Донбассе
«Пути урегулирования лежат только в плоскости прямых переговоров. Но, к сожалению, как я говорил, переговорная площадка сейчас по линии украинской стороны практически заблокирована», — заявил он.
Также Пушилин добавил, что в Киеве находят поводы, чтобы не приступать к выполнению части политического урегулирования ситуации в Донбассе, которая, по его словам, является одной из самых важных частей минских переговоров.
«По сути, они это связывают с тем, что ещё нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют», — сказал Пушилин.
Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе обмен пленными.
Ранее Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.
Также Пушилин рассказал, что в настоящее время ситуация в Донбассе «накалена».