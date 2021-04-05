Глава ДНР рассказал о путях урегулирования ситуации в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с RT рассказал о путях урегулирования ситуации в Донбассе.

«Пути урегулирования лежат только в плоскости прямых переговоров. Но, к сожалению, как я говорил, переговорная площадка сейчас по линии украинской стороны практически заблокирована», — заявил он. 

Также Пушилин добавил, что в Киеве находят поводы, чтобы не приступать к выполнению части политического урегулирования ситуации в Донбассе, которая, по его словам, является одной из самых важных частей минских переговоров.

«По сути, они это связывают с тем, что ещё нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют», — сказал Пушилин.

Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе обмен пленными.

Ранее Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.

Также Пушилин рассказал, что в настоящее время ситуация в Донбассе «накалена».

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