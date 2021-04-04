Кравчук выдвинул ультиматум по переговорам о Донбассе

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук требует исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения её из переговорного процесса», — цитирует РИА Новости слова Кравчука в эфире канала «Украина 24».

Переговорщик отметил, что ему неизвестно, примет Пирогова участие в следующем заседании, ввиду того что ранее сообщалось о её болезни.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что на данный момент Украина является для России «врагом».