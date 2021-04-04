Кравчук выдвинул ультиматум по переговорам о Донбассе
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения её из переговорного процесса», — цитирует РИА Новости слова Кравчука в эфире канала «Украина 24».
Переговорщик отметил, что ему неизвестно, примет Пирогова участие в следующем заседании, ввиду того что ранее сообщалось о её болезни.
Ранее Леонид Кравчук заявил, что на данный момент Украина является для России «врагом».