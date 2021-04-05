Глава ДНР рассказал о ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал RT, что в настоящее время ситуация в Донбассе «накалена».

По его словам, «на протяжении последних месяцев Украина идёт по нарастающей в эскалации».

«С начала года у нас погибли девять человек: семь военнослужащих и двое гражданских, в том числе один ребёнок. 11 человек ранены. Порядка 60 домов и семи объектов инфраструктуры были разрушены. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4970 человек, из них 91 ребёнок. Ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек», — рассказал Пушилин.

Он заявил, что «на данный момент Украина готова к полноценным боевым действиям, будет такой приказ отдан или нет, покажет время, но такая возможность у Украины есть».

«На протяжении семи лет живём в режиме готовности. У нас создана полноценная армия... ДНР готова к любому развитию событий. Делаем всё возможное, чтобы конфликт не разгорелся», — добавил глава ДНР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям.

Франция и Германия также выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Стороны отметили, что внимательно следят за ситуацией.

3 апреля в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что украинская армия впервые с конца июля применила запрещённую минскими договорённостями артиллерию при обстреле территории самопровозглашённой Луганской народной республики.