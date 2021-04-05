«Искусственные конструкции»: почему в Киеве заявили о существовании «украинского русского языка»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что «украинский русский — это часть культурного разнообразия» страны. По её словам, русский язык «не был и не является собственностью исключительно России». Она также призвала «демонополизировать» русский язык. При этом пресс-секретарь Зеленского признала, что после принятого закона о госязыке «вся страна так и не заговорила на украинском». По мнению экспертов, Киев намеренно пытается применяет искусственные конструкции, вместо того чтобы признать права русскоговорящих украинцев беспрепятственно использовать свой родной язык.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского языка», который назвала частью культурного разнообразия страны. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Дом», созданного для жителей неподконтрольных территорий Украины.

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока не осознанное богатство. А русский, точнее украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала Мендель.

По её словам, и сейчас, и раньше «русский не был и не является собственностью исключительно» России.

«Россия не является монополистом на русский язык», — заявила пресс-секретарь украинского президента, призвав «демонополизировать» русский.

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Вместе с тем Мендель признала, что после «принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года» закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» «вся страна так и не заговорила на украинском». Она также выразила сожаление, что язык, являющийся «безусловным символом современной Украины», отдельные политики слишком часто «откровенно используют для организации своих спекуляций, конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы».

«Чем ближе выборы, тем более агрессивно, больше упорства у этих политиков в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском, и украинцев, которые говорят на русском. Спекуляции на тему языка являются таким лицемерным способом удерживать политических поклонников, и это продолжается уже довольно длительное время», — отметила пресс-секретарь Зеленского.

На заявление Мендель отреагировал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв, напомнив Киеву, что русский язык давно «демонополизирован» — он является одним из основных мировых языков и официальным языком ООН. Сенатор также отметил, что, судя по занимаемой позиции, «госпожа Мендель не лепит отсебятину», хотя до сих пор «украинская официальная пропаганда до такого не доходила».

«Вот до чего дошли — так это до того, что к началу текущего учебного года на Украине не осталось ни одной (!) школы с русским языком обучения (для справки: в 1991 году в Украинской ССР действовало около 22 тыс. школ, и половина из них — с русским языком обучения. Ещё раньше из гособорота были выведены все без исключения детсады с русским языком)», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков назвал русский язык «слобожанским» и заявил, что он не принадлежит РФ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Reuters

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«Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык, в нашем случае он не принадлежит России… Русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже», — сказал министр в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Аваков также заявил о необходимости создания и распространения русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

Языковые ограничения

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой весной 2019 года. Позже его подписал Пётр Порошенко, который занимал тогда пост президента Украины. В силу закон вступил летом того же года, но не полностью — его отдельные нормы внедряют поэтапно.

Сначала население страны обязали говорить по-украински во всех публичных сферах общественной жизни. Кроме того, проводить все культурные мероприятия, снимать фильмы и телепрограммы также разрешили только на госязыке. Позже, в январе 2020-го, Киев украинизировал рекламу, а затем санкционировал публикацию научных изданий на украинском, английском или на официальных языках Евросоюза (но в этих случаях — с аннотацией на украинском). В то же время на украинский язык перевели оформление медицинских документов. Названия остановок, станций, портов и аэропортов обязали писать исключительно на украинском, допускается лишь дублирование латиницей.

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16 января текущего года на Украине вступила в силу ст. 30 закона о госязыке. С этой даты всю сферу обслуживания, в том числе супермаркеты, рестораны, кафе, спортклубы, парикмахерские, перевели на использование украинского языка. Нововведения касаются не только сотрудников, которые теперь должны обращаться к клиентам исключительно на украинском, но и информации о товарах и услугах на ценниках, в инструкциях, на этикетках, маркировке и т. д.

За невыполнение нововведений предусмотрены штрафные санкции. Так, по словам украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, если нарушения в течение года «будут повторяться и иметь системный характер», налагается штраф в размере 5100—6800 гривен, что эквивалентно 13—18 тыс. руб. По словам Креминя, это «будет бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации».

«А это как раз то, что нарабатывается годами», — сообщалось в его заявлении, размещённом на сайте правительства.

Стоит отметить, что штрафовать начнут с 16 июля 2022 года. Закон о госязыке предполагает создание специальной «языковой комиссии», цель которой — следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.

Против последних нововведений выступили ряд предпринимателей, общественных деятелей и депутатов.

Кроме того, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине, комментируя вступление в силу отдельных положений закона о госязыке зимой, призвала Киев «незамедлительно принять закон о защите прав национальных меньшинств, которым будут защищены непосредственно их языковые права». Об этом говорится в докладе организации.

Представители Коммунистической партии Украины принимают участие в демонстрации, посвященной Международному дню солидарности трудящихся

РИА Новости

© Григорий Василенко

«УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека. — RT) рекомендует, чтобы вышеупомянутый закон непосредственно защищал языковые права национальных меньшинств, в том числе путём внесения изменений в законы «О государственном языке», «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании», как того требуют международные нормы в области прав человека и как рекомендует Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). УВКПЧ рекомендует также, чтобы этот закон был разработан на основе консультаций и при участии всех заинтересованных сторон, в том числе разных языковых меньшинств и гендерно сбалансированного представительства», — отмечается в докладе.

«Проводит политику лингвоцида»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, слова пресс-секретаря Зеленского об «украинском русском языке» — «далеко не первое бессмысленное высказывание» со стороны Киева.

«До этого Арсен Аваков, а также ряд других политиков пытались вести речь о якобы имеющем место каком-то особом восточно-украинском языке, слобожанском. На самом деле украинским властям просто неловко называть всё своими именами и признать наконец, что существует великий русский язык — один из важнейших языков мира, на котором создано колоссальное количество литературных произведений и научных работ», — сообщил он в беседе с RT.

Но ещё болезненнее для Киева осознавать, что на русском языке, являющимся основой мировой культуры, говорит значительное число украинцев, считает Шаповалов.

«Киев намеренно пытается придумать какие-то искусственные конструкции об украинском русском, вместо того чтобы признать права русскоговорящих украинцев беспрепятственно использовать свой родной язык. Украинские власти упорно не хотят замечать, что притесняется значительная часть населения, для которых русский является основным языком общения. Ведь тогда придётся прекратить гонения на русский язык, что абсолютно недопустимо с точки зрения правящих властей», — отметил эксперт.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал, в свою очередь, «манипулятивными» заявления Киева о том, что русский язык — это часть наследия Украины.

«Эти лицемерные высказывания нужны украинской стороне, чтобы скрыть абсолютное бездействие по защите русскоязычных жителей и русского языка на государственном уровне», — отметил он в разговоре с RT.

Как заявил представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник, слова Мендель — «это очередной блеф, который граничит с тяжелой психологической патологией».

«Киев предпринял целый ряд шагов по выдавливанию русского языка из всех сфер жизни украинцев. А эти новые выпады властей говорят об отсутствии стратегического мышления, понимания базовых принципов существования народа Украины, для которого русский язык всегда был, есть и будет одним из ключевых, в том числе как фактор существования этого этноса», — подчеркнул он в комментарии RT.

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко обратил внимание на то, что Мендель сделала своё заявление именно на телеканале «Дом», вещающим для жителей ЛНР и ДНР, и сделала это «неслучайно».

«Данное СМИ — чистой воды пропагандистский проект, причём крайне неудачный. Его контент строится без учёта реалий существования Донбасса. То, что он на русском языке, ещё ни о чём не говорит. Там транслируются вещи, которые сразу же воспринимаются в штыки жителями ЛНР и ДНР. Тем более на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР», — сказал он в интервью RT.

Шаповалов, в свою очередь, подчеркнул, что в настоящий момент Украина «проводит политику лингвоцида».

«Украинским властям даже в голову не приходит идея, что нужно сделать русский официальным языком общения, в том числе в административных государственных структурах, вернуть образование на русском. Лишь в случае таких изменений Украина подтвердит свой статус демократического государства», — сказал аналитик.

Однако вместо этого Киев ведёт ещё более жёсткую борьбу с русским, маскируя свои действия «нелепыми рассуждениями о необходимости демонополизировать этот язык», подчеркнул Шаповалов.

Заседание первой пленарной сессии Верховной рады в 2021 году

РИА Новости

«Так украинские власти пытаются абсолютно лицемерным образом прикрыть свою реальную политику по уничтожению русскоязычного пространства на Украине. На самом деле сейчас в этой стране можно попасть в чёрные списки и лишиться работы из-за использования русского языка в повседневной жизни. И конечно, это одно из масштабных проявлений дискриминации по этническому и языковому признакам, которые существуют в современном мире», — полагает эксперт.

Как спрогнозировал Шаповалов, если на Украине не произойдёт радикальной смены политических элит, «курс на полное уничтожение русскоязычного культурного пространства будет продолжен».

«Нет никаких надежд на то, что нынешняя власть сменит свою реальную политику в языковом вопросе», — отметил он.

Денисов, в свою очередь, отметил, что реальное использование русского языка на Украине будет только сокращаться Киевом.