На Украине призвали внедрять английский язык для «защиты» от России

Украина должна сделать английский язык вторым языком в стране для защиты от «лингвистической войны» России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

«К сожалению, мы за 30 лет не поняли важность… английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России», — цитирует его «Укринформ».

Данилов напомнил, что многие политики и бывшие президенты Украины «заигрывали с русским языком, вырывая себе яму».

«Знание молодёжью английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского сада, в школе», — подчеркнул он.

По его словам, только в таком случае вопрос «лингвистической войны» России может постепенно исчезнуть.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проблема языка на Украине не является актуальной и действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества.