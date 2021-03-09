На Украине призвали внедрять английский язык для «защиты» от России
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Об этом он сказал на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».
«К сожалению, мы за 30 лет не поняли важность… английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России», — цитирует его «Укринформ».
Данилов напомнил, что многие политики и бывшие президенты Украины «заигрывали с русским языком, вырывая себе яму».
«Знание молодёжью английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык должен использоваться с детского сада, в школе», — подчеркнул он.
По его словам, только в таком случае вопрос «лингвистической войны» России может постепенно исчезнуть.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проблема языка на Украине не является актуальной и действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества.