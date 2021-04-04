«Носит явно провокационный характер»: в России отреагировали на ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе

В России прокомментировали требование главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из политической подгруппы представителя ДНР. В Госдуме указали, что в Киеве «неспособны адекватно воспринимать ситуацию» по Донбассу. При этом в Совете Федерации отметили, что высказывание представителя Украины не способствует реализации Минских соглашений.

В России ответили на заявление главы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о нежелании украинской стороны продолжать переговоры по урегулированию в Донбассе в случае участия в обсуждении представителя самопровозглашённой ДНР.

Комментируя слова Кравчука, председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в способности украинской стороны адекватно воспринимать ситуацию.

«Обсуждаются рассуждения Леонида Кравчука о том, с кем он сядет, а с кем не сядет. Такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире либо настолько вознеслись, что неспособны адекватно воспринимать ситуацию. Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы призвал представителей украинского политикума не способствовать эскалации напряжённости в Донбассе, если они «не хотят завершить свою политическую карьеру в Гааге».

Накануне глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её из переговорного процесса», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».

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Напомним, трёхсторонняя контактная группа была сформирована в 2014 году для решения вопросов, требующих взаимодействия участников конфликта на востоке Украины. В частности, это касается решений, принятых «нормандской четвёркой», в состав которой входят Россия, Германия, Франция и Украина.

В Совете Федерации назвали заявление Кравчука хамским. Как отметил в беседе с RT член комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, представители самопровозглашённых республик Донбасса ведут диалог сдержанно.

«Хамское поведение не украшает ни Кравчука, ни украинскую сторону. Я имел возможность в Минске появляться на подобного рода переговорах и должен заметить, что и представители ЛНР, и представители ДНР ведут себя достаточно тактично, а искать поводы, чтобы срывать переговоры, нетрудно», — пояснил Климов.

По его словам, если стороны хотят добиться результата, то они должны думать не о том, каким образом затягивать время, а о том, как выполнять Минские соглашения, альтернативы которым нет.

Сенатор подчеркнул, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики вправе сами выбирать своих представителей для такого рода переговоров.

«Но никак эти переговорщики не должны определяться из Киева, это бессмысленно. В этом отношении высказывание господина Кравчука носит явно провокационный характер», — заключил сенатор.

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«Это такой ход, который, по мнению экс-президента, должен вызвать смятение в рядах оппонентов, и, если переговоры не дадут результата, можно будет всё свалить на тех участников. Так что это заявление — лишь хитрый ход. Дело не в представителях ЛДНР. Будь там хоть президент другой страны, Кравчука это не устроит. Ему нужно только подтверждение его мнения и позиции по переговорам», — комментирует позицию Кравчука депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Как предположил парламентарий в беседе с RT, Кравчук таким образом констатирует, что Минские соглашения невыполнимы для Украины. По мнению Бальбека, Кравчуку «нужен скандал» вокруг этих договорённостей.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны украинской армии. По сообщению пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, стрельба велась артиллерией калибра 122 мм по району населённого пункта Калиново-Борщеватое.

Как полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, Киеву выгодно саботировать переговорный процесс и «выбивать» из него представителей ЛНР и ДНР.

«Мы все понимаем, что ситуация обостряется на направлении Донбасса, и попытка заблокировать деятельность в рамках минского переговорного процесса — это в том числе возможность провоцировать на те или иные действия представителей ДНР и ЛНР, чтобы под предлогом отказа от переговорного процесса активизировать возможное противостояние», — заключил он.