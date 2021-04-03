В ЛНР обвинили ВСУ в размещении артиллерии у населённого пункта в Донбассе

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Пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные разместили гаубицы и бронетехнику вблизи жилых районов в Донбассе.
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении артиллерии у населённого пункта в Донбассе
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой машины пехоты и боевой бронированной машины вблизи жилых домов в населённом пункте Орехово-Донецкое. В зоне ответственности 59-й бригады в районе населённого пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30», — отметили в Народной милиции.

В ЛНР подчеркнули, что размещение военными ВСУ вооружения и военной техники в населённых пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее сообщалось, что армия Украины нанесла артиллерийский удар по ЛНР.

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