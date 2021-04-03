«Проявление некомпетентности»: почему на Украине заявили о праве США участвовать в переговорах по Донбассу

США имеют право принимать участие в переговорах в рамках нормандского формата и Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства Алексей Резников. По его словам, это «моральное и юридическое» право Вашингтон имеет как член ОБСЕ и гарант Будапештского меморандума и может приступить к работе в этих форматах на уровне послов и координаторов. Эксперты отмечают, что украинская сторона в очередной раз инициирует попытку пересмотра уже существующих договорённостей по Донбассу — теперь путём подключения к переговорному процессу США.

США могут принимать участие в переговорах в рамках «нормандской четвёрки» и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, так как Вашингтон является членом ОБСЕ и гарантом Будапештского меморандума. Об этом заявил вице-премьер украинского правительства Алексей Резников.

«Продолжается публично — на уровне Украины — речь о том, что участие США (в переговорах по Донбассу. — RT) является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому на сегодняшний день США как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы», — приводит слова Резникова агентство Интерфакс-Украина.

Заявлению вице-премьера предшествовали высказывания и других официальных лиц Украины о работе нормандского формата, сделанные в последние несколько месяцев. Так, в середине января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «ещё более активная вовлечённость» США будет «полезной и эффективной».

«А вот в каком именно формате она может происходить — это вопрос дипломатии», — заявил Кулеба в интервью изданию «Обозреватель».

Встреча без Украины

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой встречи лидеров «нормандской четвёрки». Также Зеленский заявил о готовности провести индивидуальные переговоры с главами России, Франции и Германии, если встреча в нормандском формате не состоится.

«В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнёрам: не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четвёрки». Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — заявил Зеленский 9 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

Однако в Кремле подчеркнули, что в планах Владимира Путина переговоры с Зеленским пока не предусмотрены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в случае необходимости такой разговор может быть оперативно организован.

После этого, 30 марта, Владимир Путин провёл переговоры в формате видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле отметили, что лидеры стран обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили безальтернативность Минских соглашений для урегулирования внутреннего конфликта в стране.

Также по теме Фантомный документ: как в Москве отреагировали на заявление Киева о новом плане урегулирования по Донбассу Российской стороне не был представлен никакой «новый план» Киева по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил...

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — отмечалось в сообщении Кремля.

При этом российская сторона выразила озабоченность в связи с «провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения», а также фактическим отказом от выполнения согласованных ТКГ в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

В Киеве, комментируя переговоры Путина, Макрона и Меркель, заявили, что никакие решения в отношении Украины не могут быть приняты без её участия.

«Мы чётко придерживаемся позиции, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе, или в той или иной стране», — сказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Напомним, по итогам саммита в нормандском формате на уровне глав государств, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, было принято коммюнике, в котором перечислялись позиции по урегулированию конфликта в Донбассе, согласованные лидерами России, ФРГ, Франции и Украины.

Кроме того, участниками встречи была согласована так называемая «формула Штайнмайера», которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов, разведение сил, установление перемирия и ряд других положений, направленных на нормализацию обстановки на юго-востоке Украины.

Несмотря на то, что администрация Зеленского регулярно апеллирует к итогам саммита 2019 года в Париже, большая часть его положений остаётся невыполненной по вине украинской стороны — в частности, в законодательство так и не была включена «формула Штайнмайера» и не был сохранён режим прекращения огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря 2020 года заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать только после реализации договорённостей предыдущей встречи.

Американское участие

Стоит отметить, что идея о привлечении США к переговорам в нормандском формате не нова. Её во время президентства продвигал ещё Пётр Порошенко, однако тогда она не получила какого-либо значимого развития. В 2017 году Курт Волкер, занимавший тогда пост спецпредставителя США по Украине, заявил, что Вашингтон не намерен становиться частью этого формата и не хочет возглавлять его.

Вопрос об участии США в переговорном процессе по Донбассу был вновь поднят после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. В мае 2019 года глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров.

Вскоре после этого сам Зеленский выступил с предложением провести встречу по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, в которой приняли бы участие не только лидеры стран «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции, но и Великобритании, и США.

9 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в «Нормандском формате» в Елисейском дворце

РИА Новости

© Алексей Никольский

Комментируя инициативу украинского президента, глава МИД России Сергей Лавров тогда отметил, что формат переговоров согласован, и его участники не видят необходимости «распылять внимание».

«Насчёт инициативы, озвученной, так я понимаю, экспромтом президентом Зеленским о подключении Соединённых Штатов и Соединённого Королевства к нормандскому формату, на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии», — отметил тогда глава российской дипломатии.

Политолог Александр Асафов полагает, что Киев пытается «протащить» США в нормандский формат, поскольку считает, что Вашингтон поможет украинской стороне отстоять свои позиции.

Также по теме «Не видим политической воли»: в Москве прокомментировали отношение Киева к выполнению Минских соглашений Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной, однако Москва пока не видит политической воли со стороны Киева. Об этом...

«Власти Украины традиционно пытаются нарушить заключённые договорённости с помощью включения туда под различными предлогами новых акторов. Но эта инициатива другими участниками никак не будет воспринята по той причине, что Киев ничего не выполнил из того, что обещал по нормандскому и минскому форматам. Украина предпринимает попытки выйти из текущих договорённостей или переписать их, втянув в них новые действующие лица», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что заявление о возможности участия США в переговорах «нормандской четвёрки» как гаранта Будапештского меморандума вызывает недоумение, так как этот документ не имеет никакого отношения к происходящему.

«Будапештский меморандум изначально был создан, чтобы устранить ядерное оружие с территории Украины. Но нынешние киевские чиновники изыскивают всякие предлоги для вовлечения США в переговорный процесс по Донбассу — по их мнению, весомые, но на самом деле это слабые и неубедительные аргументы», — сказал политолог.

Учитывая, что разработаны все механизмы для урегулирования ситуации, непонятно, зачем необходимо участие Вашингтона в данном формате, добавил Оленченко.

«Либо украинские чиновники хотят затянуть процесс, либо это проявление некомпетентности и неумения вести практическую политику», — считает политолог.

Владимир Оленченко напомнил, что нормандский формат предполагает выполнение уже достигнутых договорённостей, которые способствуют разрешению конфликта, но Украина разными способами пытается саботировать данный процесс.

«Власти Киева рассчитывают, что если к нормандскому формату присоединятся США, то американскому представительству удастся настоять на принятии договорённостей, которые будут отвечать интересам Украины, в то время как интересы ДНР и ЛНР будут игнорироваться», — пояснил эксперт.

Украина периодически пытается инициировать встречу «четвёрки», где она будет продвигать только свой вариант разрешения ситуации, добавил Оленченко.

«Германия, Франция, Россия в таком случае должны задаться вопросом: с чем собираются приходить США, что нового они хотят предложить, а также воспринять это предложение как выражение украинской стороной недоверия к «четвёрке» и её участникам», — заключил политолог.