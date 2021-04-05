«Не представляет угрозу ни для одной страны»: в Кремле прокомментировали «военную активность» России вблизи Украины

Россия очень внимательно относится к своей безопасности и не представляет угрозы для других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о «российской военной активности» вблизи украинских границ, которую накануне обсуждали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Песков отметил, что РФ в пределах своих границ имеет право перемещать войска в любых направлениях. В свою очередь, руководитель самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что к обострению обстановки в Донбассе приводят действия Киева. По его словам, Украина готовится к полномасштабному вооружённому конфликту.

Передвижение российских военнослужащих по территории РФ не должно вызывать обеспокоенность у других стран, поскольку Россия не представляет угрозу для зарубежных государств. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что в Ростовскую область переброшены воинские части.

«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надёжной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия как государство «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозу для Украины», — добавил официальный представитель Кремля.

Накануне «российская военная активность вблизи Украины» стала темой телефонного разговора между Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава европейской дипломатии также заметил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 19 апреля совещании министров иностранных дел стран Евросоюза.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заверил своего украинского коллегу Андрея Тарана в том, что США поддержат Киев в случае эскалации «военной агрессии» со стороны Москвы.

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Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с RT отметил, что в настоящее время ситуация на линии разграничения в Донбассе «накалена». По его мнению, это произошло в связи с тем, что Киев по нарастающей занимался эскалацией конфликта в последние месяцы.

«На данный момент Украина готова к полноценным боевым действиям. Будет такой приказ отдан или нет, покажет время, но такая возможность у Украины есть, — сказал он. — ДНР готова к любому развитию событий. Делаем всё возможное, чтобы конфликт не разгорелся».

Глава ДНР также привёл статистику числа погибших и пострадавших с начала конфликта в 2014 году. Так, за последние семь лет на территории республики в результате боевых действий погибли 4 970 человек, из них — 91 ребёнок, ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек.

Аналогичную позицию в своём Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, Украина «как никогда близка» к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая затем охватит всю страну.

«Решение о перевыборах давно уже созрело в офисе президента, но нужно только зачистить политическое поле. Начало войны — как ещё и возможность в любой момент ввести военное положение по всей Украине, а значит, заменить недовольство населения властью животным страхом за свои жизни», — написал нардеп.

В феврале в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили, что в 2020 году в ходе боевых действий на юго-востоке Украины погибли 24 мирных жителя, 107 получили ранения.

При этом 3 апреля представитель Народной милиции ДНР сообщил об очередной жертве конфликта — солдаты ВСУ применили тяжёлое вооружение и беспилотник в посёлке Александровское под Енакиево. Погиб ребёнок 2016 года рождения, при этом пострадала 66-летняя женщина.

Кроме того, в ЛНР ранение после взрыва боеприпаса получил 46-летний мирный житель.

В связи с вышеперечисленными инцидентами Следственный комитет России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

«Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. Следственным комитетом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, с сожалением констатировал, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребёнок, — это трагедия. Конечно, всё это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряжённости на линии разграничения», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Он также обратил внимание, что полевые командиры ВСУ принимают решение открыть огонь, не запрашивая на это санкции вышестоящего руководства.