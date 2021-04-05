«Источник проблем и рисков»: почему НАТО затягивает рассмотрение вопроса о вступлении Украины в альянс

За последние годы Вооружённые силы Украины стали «щитом Европы», а возможное вступление страны в НАТО «усилит» альянс. С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в обращении, приуроченном к годовщине основания НАТО. По мнению экспертов, оптимизм военного командования Украины базируется на словесных обещаниях руководства США и НАТО. В действительности нынешний уровень партнёрства является для Киева максимально возможным, полагают аналитики, — в альянсе понимают, что принятие Украины в блок не только не укрепит его, но и чреват опасными последствиями.

Вступление Украины в НАТО выгодно как Киеву, так и Брюсселю, поскольку вхождение страны в военный блок только «усилит» его. С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в своём обращении по случаю 72-й годовщины создания Североатлантического альянса.

«Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину — оно также усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооружённые силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным участником евро-атлантической безопасности», — заявил Хомчак.

Он также выразил мнение, что события 2014 года — вхождение Крыма в состав России и начало конфликта в Донбассе — «объединили украинцев» и убедили их в необходимости вступления страны в Североатлантический альянс.

«Сегодня Вооружённые силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы. Мы эффективно используем доступные для государств-партнёров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнёра с расширенными возможностями», — заявил глава ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак

AFP

© Genya Savilov

Хомчак добавил, что в число главных направлений взаимодействия НАТО и Украины входят сотрудничество в Черноморском регионе, участие в учениях альянса «по тематике статьи 5 Североатлантического договора» (которая предусматривает принцип коллективной обороны), обмен информацией, а также расширение украинского представительства в органах военного управления НАТО.

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По мнению источника RT в Министерстве обороны Украины, оптимизм армейского руководства страны опирается на недавний разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом.

«Руководство страны рассчитывает, что новый президент США повысит статус Украины в отношениях с НАТО. Для этого руководители Украины используют различные аргументы — от готовности согласовывать все важные действия с Вашингтоном до разговоров о «российской агрессии». Реакция американских партнёров на такие заявления пока неизвестна. Но вряд ли заявлений будет достаточно», — отметил собеседник.

В свою очередь, высокопоставленный источник RT в ВСУ отметил, что слова Хомчака вызывают улыбку у многих военных специалистов на Украине, не говоря уже про НАТО.

«На Украине идёт война, поставлять ей оружие опасно из-за высокого уровня коррупции, а руководство страны периодически делает противоречивые заявления. Интересно, как Украина усилит НАТО? Втянет весь альянс в войну? Пока что страна не защищает Европу от России, а только создаёт сложности для партнёров», — считает представитель ВСУ.

Учения НАТО Rapid Trident 2018 на территории Украины

globallookpress.com

© Markiian Lyseiko

По мнению начальника сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергея Ермакова, слова командующего ВСУ преследуют ту же цель, что и предыдущие заявления украинских чиновников о стремлении страны войти в НАТО.

«Это просто очередная попытка выдать желаемое за действительное. Украинские политики и военные давно используют любой повод, чтобы заявить о своих евро-атлантических амбициях», — отметил эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис также скептически отреагировал на озвученные Хомчаком тезисы.

«Украина не может быть щитом для НАТО, она скорее источник проблем для него. И усилить альянс она не может, особенно если учесть наличие у неё территориальных претензий к России при разрушенной оборонной промышленности и слабой армии», — пояснил собеседник RT.

Путь без пункта назначения

Напомним, сотрудничество Киева и НАТО началось сразу после распада СССР и провозглашения независимой Украины. В 1991 году страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 году — к программе «Партнёрство ради мира».

В 1997 году стороны подписали Хартию об особом партнёрстве, это стало основанием для учреждения Комиссии НАТО — Украина (КНУ). Принципиально перспективы интеграции Украины в НАТО были озвучены по итогам саммита альянса 2008 года в Бухаресте.

Участники саммита НАТО в Бухаресте, 2008

AFP

© Francois Lenoir

С тех пор, исключая период правления Виктора Януковича, Украина держит курс на интеграцию в НАТО. Эти настроения активизировались после событий 2014 года, когда в результате госпереворота к власти на Украине пришли радикальные прозападные силы.

В 2017 году украинская Рада приняла закон, закрепляющий курс страны на членство в Североатлантическом альянсе в качестве стратегической цели внешней политики. В 2019-м этот курс был зафиксирован также в соответствующих конституционных поправках. В июне 2020 года Украина была принята в Партнёрство расширенных возможностей НАТО. Украина также регулярно принимает участие в учениях НАТО.

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Однако План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ) Киев до сих пор не получил. План представляет собой программу конкретных действий, которые стране нужно выполнить для вступления в альянс.

В феврале 2021 года Владимир Зеленский заявил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение ПДЧ является ближайшей целью Киева, а также подчеркнул, что украинская сторона серьёзно относится к реформам. Однако руководство Североатлантического блока ограничилось в ответ дежурными фразами об «открытых дверях» для Украины.

Максимально возможный уровень

В марте вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна рассчитывает на получение ответа на запрос о получении Украиной ПДЧ.

Однако источник RT в партии «Слуга народа» считает, что Украина никогда не станет членом НАТО, а разговоры об этом являются самообманом для Киева.

«О чём можно говорить, если президент США Джо Байден вынужден уговаривать украинского коллегу Владимира Зеленского проводить реформы в собственной стране? О каком НАТО может идти речь? Альянс получит вместе с Украиной такое количество проблем, что будет и не рад, что связался с ней», — заявил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Gleb Garanich

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Ермаков. По мнению эксперта, единственная роль, которую НАТО готово отвести Украине, — роль инструмента для сдерживания России.

«В альянсе ценят, что Украина предоставляет для этого свои незначительные ресурсы, в первую очередь территориальные. Но все понимают, что принятие страны в НАТО повысит риски для всех участников альянса и степень неопределённости в сфере безопасности. Такое решение осложнило бы коллективную оборону альянса, поскольку многие опасаются, что Киев попытается втянуть НАТО в прямой военный конфликт», — пояснил эксперт.

Поэтому Североатлантический альянс не рассматривает Украину в качестве полноправного члена, а выстраивает с ней особое партнёрство, добавил Ермаков.

«Мы видим, что сотрудничество Киева и НАТО нарастает, стороны регулярно участвуют в совместных учениях. Однако при этом никто не называет конкретные механизмы и пути для предоставления Украине полноправного членства», — сказал аналитик.

С этой оценкой согласен Сергей Маргулис. По его словам, альянс намеренно затягивает вопрос с возможным вступлением Украины в НАТО, поскольку принятие страны в состав военного блока может создать для него большие проблемы.

«Во-первых, статья 5 договора НАТО обязывает альянс оказывать помощь стране-участнице, подвергшейся агрессии. А на Западе постоянно звучит риторика о якобы непрекращающейся агрессии России против Украины. Соответственно, вступление страны в НАТО может поставить альянс в непростую ситуацию и создать для него проблемы и риски. Тот уровень поддержки, который сейчас Запад оказывает Украине, максимально возможный. Вступаться за Украину напрямую НАТО не станет, как и принимать её в свой состав», — подытожил эксперт.