Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — заявили в Белом доме.

Также Байден подчеркнул приверженность американской администрации восстановлению стратегического партнёрства с Украиной для поддержки плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, «основанной на демократических ценностях».

«Лидеры согласились, что эти реформы являются основными для евро-атлантических устремлений Украины», — говорится в заявлении.

Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и «укрепления демократии в регионе».

Ранее сообщалось, что Байден проведёт первый телефонный разговор с Зеленским.

В Кремле сообщили, что появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Также в Кремле подчеркнули, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.