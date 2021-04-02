Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского

Короткая ссылка
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран.
Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Белого дома. 

«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — заявили в Белом доме.

Также Байден подчеркнул приверженность американской администрации восстановлению стратегического партнёрства с Украиной для поддержки плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, «основанной на демократических ценностях». 

«Лидеры согласились, что эти реформы являются основными для евро-атлантических устремлений Украины», — говорится в заявлении.

Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и «укрепления демократии в регионе».

Ранее сообщалось, что Байден проведёт первый телефонный разговор с Зеленским.

В Кремле сообщили, что появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Также в Кремле подчеркнули, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить