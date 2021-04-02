Белый дом сообщил детали разговора Байдена и Зеленского
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США украинской независимости и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — заявили в Белом доме.
Также Байден подчеркнул приверженность американской администрации восстановлению стратегического партнёрства с Украиной для поддержки плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, «основанной на демократических ценностях».
«Лидеры согласились, что эти реформы являются основными для евро-атлантических устремлений Украины», — говорится в заявлении.
Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и «укрепления демократии в регионе».
Ранее сообщалось, что Байден проведёт первый телефонный разговор с Зеленским.
В Кремле сообщили, что появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.
Также в Кремле подчеркнули, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.