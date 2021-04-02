В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине

Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине. — RT) привело бы к дальнейшему росту напряжённости вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению её безопасности», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин обсудили по телефону текущую ситуацию в Донбассе и взаимодействие между странами в сфере безопасности. Как сообщалось, Остин «подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии».

31 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.