Глава МИД Украины провёл телефонные переговоры с госсекретарём США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Об этом сам украинский министр сообщил на своей странице в Twitter.

«Я провёл содержательный и предметный разговор с государственным секретарём США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.