В Кремле прокомментировали заявления о перемещении войск в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона перемещает войска в пределах своей территории на своё усмотрение, это не представляет ни для кого угрозы.

Он ответил на просьбу прокомментировать заявление украинских военных и Пентагона о наращивании сил России вдоль границы с Украиной.

«Российская Федерация перемещает Вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.

В Кремле добавили, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

Также он заявил, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

«Это является исключительно внутриукраинским конфликтом… И мы, и европейские страны, и все страны мира — мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий Вооружённых сил Украины снова воспламенилась», — отметил Песков.

Ранее Песков выразил обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.