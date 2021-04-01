В Кремле прокомментировали заявления о перемещении войск в России
- РИА Новости
Он ответил на просьбу прокомментировать заявление украинских военных и Пентагона о наращивании сил России вдоль границы с Украиной.
«Российская Федерация перемещает Вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.
В Кремле добавили, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.
Также он заявил, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.
«Это является исключительно внутриукраинским конфликтом… И мы, и европейские страны, и все страны мира — мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий Вооружённых сил Украины снова воспламенилась», — отметил Песков.
Ранее Песков выразил обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.