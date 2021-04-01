В Кремле прокомментировали заявления о перемещении войск в России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона перемещает войска в пределах своей территории на своё усмотрение, это не представляет ни для кого угрозы.
В Кремле прокомментировали заявления о перемещении войск в России
  • РИА Новости

Он ответил на просьбу прокомментировать заявление украинских военных и Пентагона о наращивании сил России вдоль границы с Украиной.

«Российская Федерация перемещает Вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.

В Кремле добавили, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

Также он заявил, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

«Это является исключительно внутриукраинским конфликтом… И мы, и европейские страны, и все страны мира — мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий Вооружённых сил Украины снова воспламенилась», — отметил Песков.

Ранее Песков выразил обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить