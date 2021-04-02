Politico: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским

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Президент США Джо Байден проведёт первый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу, 2 апреля, пишет Politico со ссылкой на два источника.
Politico: Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским
  • Reuters

Как пишет газета, разговор состоится на фоне сообщений о «наращивании российской военной мощи».

В материале также отмечается, что украинские официальные лица «настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель».

В том числе этот вопрос поднимался в разговоре между советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

29 марта Ермак во время разговора с Салливаном призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе.

2 апреля в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

Также МИД России призвал Украину проявить благоразумие и воздержаться от провокационных шагов.

В Кремле, комментируя заявления украинских военных и Пентагона о наращивании сил России вдоль границы с Украиной, заявили, что Российская Федерация перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению, «это не должно никого беспокоить».

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