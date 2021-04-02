МИД России призвал Украину воздержаться от провокационных шагов

Россия рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от провокационных шагов, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт», — сказал он РИА Новости.

По его словам, заявлениями о «подготовке» России к военному конфликту с Украиной Киев пытается отвлечь внимание от внутренних проблем.

«Ответы на то, что происходит, надо искать в самой Украине и желании Киева объяснить свои неудачи действиями России, отвлечь внимание от тех проблем, с которыми они сталкиваются, которые они не способны решить. В том числе связанные с падением популярности правящей партии», — отметил замминистра.

Он добавил, что, как рассчитывает Москва, «удастся избежать негативного сценария».

2 апреля в российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

Ранее в украинском Министерстве обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с руководителем Пентагона Ллойдом Остином заявили, что США «не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

Кроме того, украинская разведка выразила опасения, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».