Зеленский: Украина заинтересована в увеличении присутствия НАТО в Чёрном море

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Чёрном море. Соответствующая информация опубликована на сайте президента Украины.
Зеленский: Украина заинтересована в увеличении присутствия НАТО в Чёрном море
  • Reuters

«Президент подчеркнул актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Чёрном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности альянса в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран — членов НАТО.

Как уточняется, генсек альянса отметил, что НАТО будет прилагать усилия для увеличения присутствия в Чёрном море и добавил, что и НАТО, и страны-члены альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооружённых сил Украины. 

Украинский президент также подчеркнул, что Киев готов к участию в новых операциях альянса. 

Ранее Зеленский заявил, что ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

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