Поддержка по требованию: зачем в Киеве заявили об отработке «войны с Россией» в рамках учений НАТО

В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отработана «тема вооружённого противостояния с Россией», заявил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он заверил, что в случае эскалации конфликта Киев «не будет стесняться» в применении вооружений, и выразил уверенность, что НАТО окажет Украине военную помощь в случае гипотетического конфликта с Россией. Эксперты отмечают, что, делая подобные заявления, Киев излишне оптимистично трактует слова поддержки, высказанные американскими политиками.

В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отработан сценарий «войны с Россией», заявил представитель Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и внештатный советник главы офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

«Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021... Их смысл какой: что на акватории от Балтийского до Чёрного моря отрабатывается — давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией. Основной фокус — это Балканы и Крым и, естественно, всё, что севернее Крыма», — сказал Арестович в интервью каналу UKRLife.TV.

Он пояснил, что активная фаза манёвров начнётся в мае, а сейчас ведётся подготовка — развёртывание и переброска сил.

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович

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Говоря об учениях НАТО, представитель ТКГ провёл параллель с российско-белорусскими учениями «Запад-2021», которые намечены на сентябрь. По мнению Арестовича, подготовка к этим манёврам якобы стартовала в марте и сейчас, таким образом, «фактически столкнулись натовские и российские учения».

По словам Арестовича, передвижение российских войск можно трактовать или как фон некой «информационной кампании», или как «подготовку к реальному обострению». Он добавил, что есть и третий вариант: что проведение учений само по себе будет «сильным сигналом».

Эксперты отмечают, что попытка трактовать события в искажённом свете — обычная практика украинских властей. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что, ставя России в вину проведение обычных военных учений, Киев пытается преподнести обывателям выгодную для себя картину.

«Украинские чиновники славятся тем, что любое событие рассматривают только под одним углом. Сейчас они хотят, чтобы российско-белорусские учения выглядели в глазах НАТО как некая подготовка нападения на Украину, чтобы привлечь западную поддержку», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев констатировал, что такими выпадами Киев пытается представить Россию в роли агрессора: «Этот стиль в риторике Украина переняла у Запада вместе с западной идеологией».

Политиканство вместо дипломатии

В ходе интервью Арестович также заявил, что Украине «надо готовиться к потерям». По его словам, Киев стоит перед «страшным выбором» между большими и меньшими потерями.

По словам экспертов, подобная риторика не только тормозит прогресс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, но и содержит подмену смыслов, поскольку Киев должен искать диалога с самопровозглашёнными республиками Донбасса, а не с Москвой.

«Дипломатия и дипломаты существуют, чтобы выработать компромисс с противостоящей стороной с максимальной выгодой для своей стороны. Только политиканы не желают и не собираются вести диалог и находить точки соприкосновения», — подчеркнул Жарихин.

Сотрудник СЦКК на контрольном пункте «Луганск — Счастье» у линии соприкосновения в Донбассе

РИА Новости

© Максим Захаров

Арестович добавил, что в случае эскалации конфликта украинская сторона «снимет тогу дипломата», под которой «окажется военная форма», и Киев, по его словам, «не будет стесняться» в применении вооружений, включая оперативно-тактические ракетные комплексы.

«Гарантированно будет помощь Запада, и очень сильная. Вплоть до возможного установления бесполётной зоны», — заявил он. Отвечая на вопрос журналистки, может ли Киев сейчас рассчитывать на военную поддержку западных стран, Арестович заявил, что Киев будет не просить, а требовать такую помощь: «И мы знаем, что мы эту помощь получим».

По мнению представителя Украины в ТКГ, доказательством этому могут служить учения Defender Europe 2021, которые следует трактовать как «прямую демонстрацию» России того, что «не надо соваться».

«Потому что будет военный ответ НАТО. Вопрос о том, будут ли вступать в прямые боестолкновения вооружённые силы НАТО с Российской Федерацией, — дискутабельный, неизвестный. Но что военная помощь будет оказана такая, чтобы российские планы были сорваны и не удались в отношении Украины, это однозначно», — убеждён он.

«Расходный материал»

По мнению экспертов, такой оптимизм Киева опирается на недавние заявления американских властей. На днях глава Пентагона Ллойд Остин пообщался по телефону с украинским коллегой Андреем Тараном. Как заявили в украинском Минобороны, Остин пообещал Киеву поддержку в случае «эскалации российской агрессии».

«Министр обороны США подчеркнул, что... Соединённые Штаты не оставят Украину без помощи и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщили в пресс-службе украинского Минобороны.

В Пентагоне по итогам беседы также обозначили «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».

Глава Пентагона Ллойд Остин

Reuters

© Carlos Barria

Комментируя эти публикации, в российском МИД подчеркнули, что Москва не заинтересована в конфликте с Киевом — тем более если речь идёт о вооружённом противостоянии.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — сказал замглавы ведомства Андрей Руденко.

Между тем президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским также пообещал Украине поддержку. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, «президент Байден заявил о непоколебимой поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Отчёт о переговорах появился и на сайте президента Украины. В Киеве считают, что разговор стал «одним из подтверждений» того, что Украина имеет «полную и неизменную поддержку международных партнёров» на пути реинтеграции «временно оккупированных территорий».

«Мы подробно обсудили ситуацию в Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — заявил Зеленский.

Аналитики полагают, что Киев слишком буквально трактует слова поддержки, звучащие из Вашингтона. Хотя на уровне заявлений США поддерживают Украину, подталкивая её к конфронтации с Россией, это вовсе не означает, что страны НАТО готовы сами участвовать в возможном конфликте с Москвой.

«США сейчас толкают Украину, как когда-то Грузию, к военным действиям против России. Но на деле ни США, ни НАТО воевать против России не намерены. Они не собираются начинать Третью мировую войну из-за Украины. В случае военной эскалации Украина будет просто жертвой, «расходным материалом», — считает Андрей Суздальцев.

С такой точкой зрения согласен Владимир Жарихин: «Радикальные политические силы в США постоянно подталкивают Украину к развязыванию конфликта, заверяя, что Вашингтон поможет ей. Но на самом деле страны НАТО и США не собираются участвовать в военных действиях на стороне Украины, если она вдруг затеет военную авантюру».