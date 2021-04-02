«В Киеве думают, что туда перебросят дивизии»: на Украине заявили о поддержке США в случае эскалации в Донбассе

В Минобороны Украины утверждают, что США заявили о готовности оказать Киеву поддержку в случае «эскалации российской агрессии». Пресс-служба украинского ведомства сообщила об этом по итогам телефонного разговора главы оборонного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. В Госдуме отметили, что в Киеве и Вашингтоне по-разному представляют себе, что такое поддержка. По мнению парламентариев, Украина рассчитывает увидеть у себя американских военных, тогда как США способны лишь подготовить очередные санкции в отношении РФ, а также отправить Киеву некоторое количество оружия и инструктора для обучения. Как отмечают эксперты, эскалации в регионе стоит ждать только от самой Украины. При этом в МИД России сообщения о «грядущем конфликте» с Украиной назвали фейком, который распространяют киевские власти.

Минобороны Украины сообщило, что США пообещали оказать Киеву поддержку в случае «эскалации российской агрессии».

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, 1 апреля по инициативе американской стороны состоялся разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе беседы Таран рассказал Остину о «системной эскалации» в районе Донбасса, а также о «нежелании Российской Федерации подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

В свою очередь, Пентагон также опубликовал сообщение по итогам беседы двух министров. Из размещённых материалов следует, что Остин «заявил о непоколебимой поддержке со стороны США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».

«Министр Остин подтвердил приверженность США наращиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии», — пишет пресс-служба Пентагона.

Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявления пресс-службы украинского Минобороны, США ещё с 2014 года заявляют, что «не бросили Украину один на один с Россией».

«Просто поддержку в Пентагоне и в Киеве понимают по-разному. На Украине думают, что сюда перебросят дивизии и бригады США, которые измывают от желания сойтись в бою с русской армией. В Пентагоне же подразумевают очередные санкции, ну и кое-что передать из вооружения. И, разумеется, пришлют им инструктора, чтобы научить, как этим пользоваться», — отметил депутат.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что в последние годы Украина и ряд европейских стран систематически заявляют о нападении России, которое должно произойти «чуть ли не в ближайшее воскресенье».

«Так и не дождались. И не дождутся. Потому что вся российская военная доктрина и вооружённые силы построены с упором на оборону, а не нападение», — заключил парламентарий.

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Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, эскалация в регионе исходит со стороны Украины.

«В этом контексте заявление представителя украинского Министерства обороны звучит не только лицемерно, но и напоминает стандартные в таких случаях попытки, начав вооружённый конфликт, сделать вид, что конфликт начала другая сторона. Устраивать провокации они могут, это тоже стандартный ход США. Метод провокаций, который хорошо освоен, вот единственная помощь, которую в качестве урока могут передать американцы украинской стороне», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что сама эскалация напряжённости в Донбассе «является прямым следствием позиции США и стремления Украины заручиться поддержкой США».

Ранее украинская сторона сообщила, что разведка страны опасается планирования Россией «продвижения войск вглубь территории Украины». В Минобороны Украины заявили, что РФ якобы завершает комплекс мероприятий, цель которых — «побуждение на военный ответ» со стороны Киева. Наряду с этим главком ВСУ Руслан Хомчак также заявил, что Россия якобы наращивает войска на границе с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона перемещает войска в пределах своей территории на своё усмотрение, это не представляет ни для кого угрозы.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной.

«Российская Федерация перемещает Вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.

В Кремле добавили, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

Также Песков подчеркнул, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

«Это является исключительно внутриукраинским конфликтом… И мы, и европейские страны, и все страны мира — мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий Вооружённых сил Украины снова воспламенилась», — отметил Песков.

В свою очередь, замглавы МИД России Андрей Руденко назвал вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — подчеркнул дипломат.