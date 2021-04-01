Лавров оценил риски для Украины в случае новой войны в Донбассе

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале оценил риски для Украины в случае развязывания новой войны в Донбассе.
Лавров оценил риски для Украины в случае новой войны в Донбассе
  • Reuters

«По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своём понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут подзуживать политики, которых, в свою очередь, будет подзуживать Запад во главе с США», — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Запад продолжает рассматривать Украину в геополитическом разрезе.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно (но это высказывание актуально и сегодня), что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о готовности Киева предпринять «радикальные шаги».

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