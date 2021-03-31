В Кремле обеспокоены возможностью провокаций Киева по Донбассу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены тем, что украинская сторона может прибегнуть к провокационным действиям, которые приведут к войне в Донбассе.
В Кремле обеспокоены возможностью провокаций Киева по Донбассу
  • © SERGEI SUPINSKY
  • AFP

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть», — цитирует его РИА Новости.

Также Песков заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном затрагивался вопрос о саммите в нормандском формате.

«Что касается саммита, да, действительно, все говорили о том, что саммит необходим. Но также оговаривались, что вместе с тем никто не забывает о парижском саммите и все помнят о том, что с имплементацией парижских договорённостей дела обстоят не лучшим образом, — сказал он.

В Кремле отметили, что на встрече «была акцентирована идея о необходимости активизации переговорного процесса по линии политсоветников».

Ранее Путин в рамках видеоконференции обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на востоке Украины.

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