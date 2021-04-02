Пушков оценил гарантии США поддержать Киев в случае конфликта с Москвой
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«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — написал Пушков в Telegram.
По его словам, заверения могут означать что угодно — от новых санкций до поставок вооружений.
«Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», — добавил Пушков.
Как сообщалось ранее, украинская разведка опасается, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».