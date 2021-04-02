Пушков оценил гарантии США поддержать Киев в случае конфликта с Москвой

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал не оставлять Киев один на один в случае эскалации конфликта в Донбассе.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, заверения могут означать что угодно — от новых санкций до поставок вооружений.

«Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», — добавил Пушков.

Как сообщалось ранее, украинская разведка опасается, что Россия может якобы планировать «продвижение войск вглубь территории Украины».