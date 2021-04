«Перепрошивка сознания»: американская НКО собирается привлекать украинскую молодёжь в политику

Американский Национальный демократический институт* намерен заняться обучением молодёжных фракций на Украине. Организация планирует провести тренинги и мастер-классы, на которых будет рассказано, как вовлекать молодых людей в политику, развивать лидерские качества и налаживать контакты с коллегами из других стран. Как сообщается в документе НКО, с которым ознакомился RT, институт уже почти 30 лет занимается укреплением украинских «демократических учреждений». Однако, по мнению экспертов, организация стала одним из инструментов Вашингтона по продвижению своей политики за рубежом.

Национальный демократический институт США (NDI) планирует провести на Украине тренинги для молодёжи, состоящей в политических партиях и организациях гражданского общества. Для этой цели некоммерческая организация, которую поддерживает американское правительство, объявила о поиске специалистов. RT ознакомился с заявкой на предложения.

Как отмечается в документе, NDI почти 30 лет помогает Киеву продвигать в стране «демократические» преобразования. При этом в последнее время НКО стала уделять больше внимания работе с украинской молодёжью.

«С 1992 года Национальный демократический институт активно поддерживал усилия Украины по укреплению своих демократических учреждений и продвижению демократических реформ. Недавно NDI удвоил усилия по привлечению молодёжных фракций украинских политических партий и по мотивации молодёжи к участию в политическом процессе, а также в следующем году организует серию консультаций», — говорится в заявке.

Так, согласно документу, организация проводит мероприятия по привлечению молодёжи к участию в политическом процессе по двум направлениям. Первое включает в себя обучение и консультации для молодёжных фракций на тему стратегического планирования, расширения членства партии, коммуникации и развития учебной программы.

Второе — работа с молодёжными организациями гражданского общества в «конкретных регионах» Украины с целью разработки стратегий продвижения участия молодёжи в политике.

В рамках проекта наёмным специалистам предстоит разработать и провести тренинги, мастер-классы и форумы по вопросам вовлечения молодёжи в политику, развития лидерских качеств и управления персоналом. Подрядчики также будут помогать в реализации программ наставничества и содействовать контактам между украинскими молодёжными фракциями и их коллегами в других странах.

Помимо этого, они должны провести встречи с организациями гражданского общества, на которых будут даны практические инструменты по вовлечению молодёжи в политику и приведены примеры успешного участия молодых людей в политической жизни в разных странах Европы.

Во время проекта специалисты обязаны работать с партнёрскими организациями американского института в рамках сессий обратной связи, подчёркивается в документе. По данным сайта NDI, его главными партнёрами являются Госдепартамент, Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд в поддержку демократии** (NED).

«Они (сессии — RT.) могут включать в себя письменную оценку и/или инструктаж партнёрской организации в том, что касается анализа всех аспектов разработки, внедрения и стратегии проведения программы, с рекомендациями о пути дальнейшего развития», — поясняют в НКО.

«Достижения» на Украине

В последние годы Национальный демократический институт США регулярно проводил на Украине социологические исследования и следил за выборами разного уровня.

К примеру, в 2019 году представители NDI наблюдали за выборами в Верховную раду. После завершения голосования миссия опубликовала отчёт, в котором обвинила Россию во «влиянии» на украинский электорат.

По мнению наблюдателей, российская «дезинформация» якобы затрудняла гражданам доступ к достоверным данным и «сбивала с толку» избирателей. К примеру, по их словам, пророссийские СМИ изображали власти в Киеве и военных как агрессоров в Донбассе.

Национальный демократический институт не оставил без внимания «борцов» с фейковыми новостями — украинский сайт StopFake.org. В 2017 году проект удостоился награды за вклад в противостояние «дезинформации».

А в 2014 году НКО вручила премию украинским активистам «евромайдана» — Анне Гопко, Сергею Лещенко и Александру Солонтаю. Во время церемонии украинцев лично поздравил на тот момент вице-президент США Джо Байден, отметив их «непоколебимую приверженность демократии во время невзгод».

«Эти люди отважно противостояли пулям снайперов и ледяному холоду, чтобы получить шанс коренным образом изменить свою страну к лучшему», — сказал Байден во время мероприятия.

Отметим, что NDI действует во многих странах мира, включая бывшие республики Советского Союза, однако его активность устраивает далеко не всех. Так, в прошлом году грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» провела митинг у посольства США с требованием запретить эту НКО в республике.

Протестующие были недовольны результатами исследования общественного мнения, которые представила организация. По их словам, NDI пытается оказать влияние на политическую ситуацию в стране и поддержать угодные ему партии.

«Работа осуществляется планово»

Соединённые Штаты выделяют немалые средства на финансирование некоммерческих организаций, реализующих американскую политику за рубежом, отметил в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо.

Подобные организации, по его мнению, внесли свою лепту в распространение антироссийской пропаганды среди молодёжи Украины. Благодаря их усилиям в молодые умы вкладывалась мысль о превосходстве западного образа жизни над традиционными украинскими ценностями.

«Они сделали много для перепрошивки сознания украинского общества через молодёжь. Многие нынешние молодые политические активисты прошли ряд образовательных программ, семинаров и тренингов, которые организуют американские НКО», — заключил Мезюхо.

Аналитик считает, что на Украине действуют сразу несколько НКО, которые заняты отбором и подготовкой молодёжи для участия в политической деятельности.

«Эта работа осуществляется планово. Новое финансирование не означает изменений подходов США к Украине, напротив, это свидетельствует о том, что США воспринимают Украину как плацдарм для противостояния России, поэтому они и дальше будут финансировать такие «образовательные» программы. Американцы никогда не скупились на деньги, когда речь шла о подготовке лидеров общественного мнения», — сказал он.

Вашингтон действительно не первый год работает с украинской молодёжью. В феврале 2020 года стало известно о планах США выделить $38 млн на развитие «демократических ценностей» у молодого поколения Украины. Программа направлена на жителей в возрасте от десяти до 35 лет. При этом особый упор предполагалось делать на подростках 10—14 лет, так как именно в этот период «начинают формироваться жизненные установки и поведенческие модели».

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, США пытаются насадить в «партнёрских» странах свои политические шаблоны и искоренить национальные особенности, однако такой метод далеко не всегда приводит к успеху.

«Практика показывает, что воспитанники американской школы политики сильны только в освоении шаблонов и в их механическом применении. Они долго у власти не задерживаются, потому что образуется очень большая дистанция между ними и населением, которое живёт по обычаям своего исторического развития. Американцы продолжают пытаться приводить к власти «своих» людей, хотя эти усилия оправдывают себя лишь на короткий период», — считает эксперт.

