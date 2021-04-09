«Перепрошивка сознания»: американская НКО собирается привлекать украинскую молодёжь в политику
- Reuters
- © Gleb Garanich
Национальный демократический институт США (NDI) планирует провести на Украине тренинги для молодёжи, состоящей в политических партиях и организациях гражданского общества. Для этой цели некоммерческая организация, которую поддерживает американское правительство, объявила о поиске специалистов. RT ознакомился с заявкой на предложения.
Как отмечается в документе, NDI почти 30 лет помогает Киеву продвигать в стране «демократические» преобразования. При этом в последнее время НКО стала уделять больше внимания работе с украинской молодёжью.
«С 1992 года Национальный демократический институт активно поддерживал усилия Украины по укреплению своих демократических учреждений и продвижению демократических реформ. Недавно NDI удвоил усилия по привлечению молодёжных фракций украинских политических партий и по мотивации молодёжи к участию в политическом процессе, а также в следующем году организует серию консультаций», — говорится в заявке.
Так, согласно документу, организация проводит мероприятия по привлечению молодёжи к участию в политическом процессе по двум направлениям. Первое включает в себя обучение и консультации для молодёжных фракций на тему стратегического планирования, расширения членства партии, коммуникации и развития учебной программы.
Второе — работа с молодёжными организациями гражданского общества в «конкретных регионах» Украины с целью разработки стратегий продвижения участия молодёжи в политике.
В рамках проекта наёмным специалистам предстоит разработать и провести тренинги, мастер-классы и форумы по вопросам вовлечения молодёжи в политику, развития лидерских качеств и управления персоналом. Подрядчики также будут помогать в реализации программ наставничества и содействовать контактам между украинскими молодёжными фракциями и их коллегами в других странах.
Помимо этого, они должны провести встречи с организациями гражданского общества, на которых будут даны практические инструменты по вовлечению молодёжи в политику и приведены примеры успешного участия молодых людей в политической жизни в разных странах Европы.
Во время проекта специалисты обязаны работать с партнёрскими организациями американского института в рамках сессий обратной связи, подчёркивается в документе. По данным сайта NDI, его главными партнёрами являются Госдепартамент, Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд в поддержку демократии** (NED).
«Они (сессии — RT.) могут включать в себя письменную оценку и/или инструктаж партнёрской организации в том, что касается анализа всех аспектов разработки, внедрения и стратегии проведения программы, с рекомендациями о пути дальнейшего развития», — поясняют в НКО.
- Национальный демократический институт США (NDI)
- AFP
- © Jim WATSON
«Достижения» на Украине
В последние годы Национальный демократический институт США регулярно проводил на Украине социологические исследования и следил за выборами разного уровня.
К примеру, в 2019 году представители NDI наблюдали за выборами в Верховную раду. После завершения голосования миссия опубликовала отчёт, в котором обвинила Россию во «влиянии» на украинский электорат.
По мнению наблюдателей, российская «дезинформация» якобы затрудняла гражданам доступ к достоверным данным и «сбивала с толку» избирателей. К примеру, по их словам, пророссийские СМИ изображали власти в Киеве и военных как агрессоров в Донбассе.
Национальный демократический институт не оставил без внимания «борцов» с фейковыми новостями — украинский сайт StopFake.org. В 2017 году проект удостоился награды за вклад в противостояние «дезинформации».
А в 2014 году НКО вручила премию украинским активистам «евромайдана» — Анне Гопко, Сергею Лещенко и Александру Солонтаю. Во время церемонии украинцев лично поздравил на тот момент вице-президент США Джо Байден, отметив их «непоколебимую приверженность демократии во время невзгод».
«Эти люди отважно противостояли пулям снайперов и ледяному холоду, чтобы получить шанс коренным образом изменить свою страну к лучшему», — сказал Байден во время мероприятия.
- Президент США Джо Байден
- Reuters
- © Kevin Lamarque
Отметим, что NDI действует во многих странах мира, включая бывшие республики Советского Союза, однако его активность устраивает далеко не всех. Так, в прошлом году грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» провела митинг у посольства США с требованием запретить эту НКО в республике.
Протестующие были недовольны результатами исследования общественного мнения, которые представила организация. По их словам, NDI пытается оказать влияние на политическую ситуацию в стране и поддержать угодные ему партии.
«Работа осуществляется планово»
Соединённые Штаты выделяют немалые средства на финансирование некоммерческих организаций, реализующих американскую политику за рубежом, отметил в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо.
Подобные организации, по его мнению, внесли свою лепту в распространение антироссийской пропаганды среди молодёжи Украины. Благодаря их усилиям в молодые умы вкладывалась мысль о превосходстве западного образа жизни над традиционными украинскими ценностями.
«Они сделали много для перепрошивки сознания украинского общества через молодёжь. Многие нынешние молодые политические активисты прошли ряд образовательных программ, семинаров и тренингов, которые организуют американские НКО», — заключил Мезюхо.
Аналитик считает, что на Украине действуют сразу несколько НКО, которые заняты отбором и подготовкой молодёжи для участия в политической деятельности.
«Эта работа осуществляется планово. Новое финансирование не означает изменений подходов США к Украине, напротив, это свидетельствует о том, что США воспринимают Украину как плацдарм для противостояния России, поэтому они и дальше будут финансировать такие «образовательные» программы. Американцы никогда не скупились на деньги, когда речь шла о подготовке лидеров общественного мнения», — сказал он.
Вашингтон действительно не первый год работает с украинской молодёжью. В феврале 2020 года стало известно о планах США выделить $38 млн на развитие «демократических ценностей» у молодого поколения Украины. Программа направлена на жителей в возрасте от десяти до 35 лет. При этом особый упор предполагалось делать на подростках 10—14 лет, так как именно в этот период «начинают формироваться жизненные установки и поведенческие модели».
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, США пытаются насадить в «партнёрских» странах свои политические шаблоны и искоренить национальные особенности, однако такой метод далеко не всегда приводит к успеху.
«Практика показывает, что воспитанники американской школы политики сильны только в освоении шаблонов и в их механическом применении. Они долго у власти не задерживаются, потому что образуется очень большая дистанция между ними и населением, которое живёт по обычаям своего исторического развития. Американцы продолжают пытаться приводить к власти «своих» людей, хотя эти усилия оправдывают себя лишь на короткий период», — считает эксперт.
* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.
** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.