Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США

Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).

«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.

В сообщении указано, что Грузия является независимым, суверенным государством, и что никто не имеет права менять «наше мнение, наш настрой, нашу реальность»/

Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.

21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.