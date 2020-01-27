Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США

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Члены грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели акцию у посольства США в Тбилиси, на которой потребовали запрета работы в стране Международного республиканского института (IRI) и Демократического института США (NDI).
Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США
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«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.

В сообщении указано, что Грузия является независимым, суверенным государством, и что никто не имеет права менять «наше мнение, наш настрой, нашу реальность»/

Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.

21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.

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