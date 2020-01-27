Грузинская оппозиция требует запретить некоторые организации из США
- globallookpress.com
«Призываем руководство США: вывезите из Грузии NDI-IRI», — цитирует РИА Новости сообщение партии.
В сообщении указано, что Грузия является независимым, суверенным государством, и что никто не имеет права менять «наше мнение, наш настрой, нашу реальность»/
Также члены партии призвали грузинские власти начать расследование деятельности данных организаций.
21 декабря министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в материале которой говорилось, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.