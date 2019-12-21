МИД Грузии не согласился с мнением СМИ о смене курса в сторону России

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил несогласие с утверждениями американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что внешнеполитический курс Тбилиси изменён в сторону Москвы.

Заявление главы МИД Грузии приводится на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

«Давайте говорить фактами. Хочу сказать, что категорически не согласен с пафосом этой статьи. Как можно обвинять Грузию в смене курса в направлении России? Тот реальный результат, который мы имеем, говорит об абсолютно обратном», — сказал Залкалиани.

Также он считает, что в регионе у Запада и США нет более близкого партнёра, чем Грузия.

Министр призвал «посмотреть на конкретные результаты» стратегического партнёрства Тбилиси и Вашингтона. По его словам, несколько недель назад было подписано новое соглашение по обороне и безопасности сроком на три года.

«Это смена курса Грузии в сторону России?» — заявил он.

Ранее в МИД России сообщили, что открытие центра русского языка и культуры в Тбилиси, о чём было объявлено ранее, не планируется.