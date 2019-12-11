Центр русского языка в Тбилиси не откроется

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Открытие центра русского языка и культуры в Тбилиси, о чём было объявлено ранее, не планируется.
Центр русского языка в Тбилиси не откроется
  • Pixabay

«Открытие чего-либо нового не планируется. Подобные центры в Тбилиси задействованы уже давно и работают в спокойной обстановке. Ничего нового не открывается, поэтому ажиотаж вокруг этой темы должен прекратиться», — приводит ТАСС слова замглавы МИД России Андрея Руденко.

Ранее российский сенатор Григорий Карасин сообщил, что в Тбилиси в середине декабря откроется Центр русского языка и культуры.

Также Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года.

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