Центр русского языка и культуры откроется в Тбилиси
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.
«Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры», — заявил он.
Карасин выразил надежду, что планируемые в Грузии на декабрь мероприятия культурного характера с участием россиян пройдут без инцидентов.
Также Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года.