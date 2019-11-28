Центр русского языка и культуры откроется в Тбилиси

Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.

«Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры», — заявил он.

Карасин выразил надежду, что планируемые в Грузии на декабрь мероприятия культурного характера с участием россиян пройдут без инцидентов.

Также Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года.