Центр русского языка и культуры откроется в Тбилиси

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Центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси.
Центр русского языка и культуры откроется в Тбилиси
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.

«Несомненно, важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией сыграет открывающийся в Тбилиси в середине декабря Центр русского языка и культуры», — заявил он.

Карасин выразил надежду, что планируемые в Грузии на декабрь мероприятия культурного характера с участием россиян пройдут без инцидентов.

Также Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года.

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