Карасин: Москва не упускает из виду активность НАТО и США в Грузии

Российский сенатор Григорий Карасин заявил, что в России внимательно наблюдают за активностью НАТО и США в Грузии и в регионе в целом, что тоже оказывает влияние на двусторонние отношения Москвы и Тбилиси.

«Мы сейчас видим некоторые действия в политике Грузии, которые тоже оказывают пусть не прямое, но всё-таки определенное влияние на наши двусторонние отношения. В частности, мы наблюдаем активность в этом регионе, проявляемые НАТО и США. Недавно Грузия обновила соглашение с НАТО», — приводит РИА Новости слова Карасина.

Он отметил, что Россия как соседнее с Грузией государство заинтересовано в том, чтобы знать детали того, что было достигнуто между Тбилиси и НАТО.

Также Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года.