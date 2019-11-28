Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.

Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.

«Мы также обсуждали эту тему. Мы продолжим работу в этом направлении, хотя не стоит ожидать, что полёты возобновятся с нового года», — приводит слова российского политика грузинский Первый канал.

Ранее Абашидзе сообщил, что власти Грузии готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.

В октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле и августе грузинская сторона потеряла $113 млн в результате введения временного запрета на полёты из России.

8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией.