В Грузии оценили потери туриндустрии в июле-августе

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Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью телекомпании «Имеди» сообщила, что в июле Грузия «в индустрии туризма потеряла $57 млн», а в августе «недостача составила $56 млн».

«Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла $57 млн, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила $56 млн», — цитирует ТАСС Квривишвили.

При этом, по её словам, Грузия «в первом квартале получила прибыль в размере $1,5 млрд, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год», а «денежные показатели отдельно взятого второго квартала превышали аналогичный период за прошлый год на 8,4%». 

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствует возможность улучшения отношений с Россией, в частности — возобновление прямого авиасообщения.

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