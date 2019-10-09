Глава Минэкономики Грузии ожидает отмены запрета на полёты из России

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в интервью телекомпании «Имеди» заявила, что грузинская сторона ожидает, что Россия отменит запрет на полёты в страну.

«Надо отметить нашу толерантность и гостеприимство, которые содействовали тому, что весь этот кризис и довольно провокационный фон мы перебороли так, что не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован для последующей провокации», — цитирует РИА Новости Турнаву.

По её словам, в настоящее время «не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует».

«Поэтому, мы понимаем позитивные сигналы и у нас есть ожидания, что это решение о запрете будет пересмотрено», — добавила министр.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запретил авиасообщение с Грузией.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствует возможность улучшения отношений с Россией, в частности — возобновление прямого авиасообщения.