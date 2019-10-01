Премьер Грузии оценил возможность возобновления полётов из России
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«Я приветствую те положительные изменения, которые могут привести к улучшению (отношений. — RT), например возобновление полётов», — цитирует главу правительства пресс-служба.
По его словам, это было бы полезно «как туризму, так и тысячам грузин, которые столкнулись с проблемами передвижения».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
Как отметил глава МИД, большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.