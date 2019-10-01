Премьер Грузии оценил возможность возобновления полётов из России

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствует возможность улучшения отношений с Россией, в частности — возобновление прямого авиасообщения.

«Я приветствую те положительные изменения, которые могут привести к улучшению (отношений. — RT), например возобновление полётов», — цитирует главу правительства пресс-служба.

По его словам, это было бы полезно «как туризму, так и тысячам грузин, которые столкнулись с проблемами передвижения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.

Как отметил глава МИД, большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.