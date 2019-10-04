Глава МИД Грузии выступил за возобновление полётов из России

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией.

«Я бы пожелал, чтобы такое решение было принято как можно скорее», — цитирует ТАСС Залкалиани.

Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалалции.

Он также добавил, что Грузия готова к возобновлению авиасообщения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло».

1 октября заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе заявила, что, согласно последним данным, в сентябре пассажиропоток в международном аэропорту Тбилиси сократился на 17%.