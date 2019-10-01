В Грузии рассказали о снижении пассажиропотока в сентябре

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Заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе в эфире грузинского «Первого канала» заявила, что, согласно последним данным, в сентябре пассажиропоток в международном аэропорту Тбилиси сократился на 17%.
В Грузии рассказали о снижении пассажиропотока в сентябре
  • РИА Новости

«По последней статистике, в сентябре в международном аэропорту Тбилиси сокращение 17% и 12% — в международном аэропорту Батуми. Также скажу, что в течение последних десяти лет это первый случай, когда мы имеем такую плохую статистику», — цитирует Sputnik Грузия Закарадзе.

Она отметила, что «такое сокращение пассажиропотока, конечно, напрямую связано с запретом полётов из России».

8 июля вступил в силу указ президента России, который временно запретил авиасообщение с Грузией

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы необходимые для такого шага условия.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствует возможность улучшения отношений с Россией, в частности — возобновление прямого авиасообщения.

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