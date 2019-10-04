Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

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Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией
  • Pixabay

«Когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время можно констатировать первые примеры общения — встречу министров иностранных дел двух государств, которая состоялась в Нью-Йорке.

«Это позитивный факт», — указал он, добавив, что эту встречу некоторые политики в Тбилиси встретили «в штыки».

Он отметил, что «просто нужно набраться терпения и отфиксировать тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения».

Ранее в Кремле заявляли, что рассчитывают на создание в своё время условий, которые нужны для восстановления авиасообщения с Грузией. 

Как подчёркивал Песков в июне, запрет на авиаперелёты в Грузию будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в этой стране не будет взята под контроль. 

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