В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.

По его словам, решение о приостановлении авиасообщения было принято Россией в одностороннем порядке.

«Если у них будет подобное желание (отмены запрета), они смогут это сделать сами. С технической точки зрения у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Грузия в целом приветствует снятие запрета на авиасообщение.

В октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявил, что в июле и августе грузинская сторона потеряла $113 млн в результате введения временного запрета на полёты из России.

8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией.