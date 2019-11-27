В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

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Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
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По его словам, решение о приостановлении авиасообщения было принято Россией в одностороннем порядке. 

«Если у них будет подобное желание (отмены запрета), они смогут это сделать сами. С технической точки зрения у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Грузия в целом приветствует снятие запрета на авиасообщение.

В октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявил, что в июле и августе грузинская сторона потеряла $113 млн в результате введения временного запрета на полёты из России.

8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией

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