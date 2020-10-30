«Трудновыявляемые вещества массового уничтожения»: США обучат партнёров противостоять «активным действиям России»

Госдепартамент США намерен обучить американских партнёров реагировать на «активные действия России, в том числе на использование трудновыявляемых веществ массового уничтожения при покушениях». Как говорится в документе Госдепа, с текстом которого ознакомился RT, Россия уже якобы использовала оружие массового уничтожения во время «покушений на своих противников». Доказательств этим обвинениям в Вашингтоне в очередной раз не приводят. Зато приводят в качестве «примеров» инциденты с Сергеем Скрипалём и Алексеем Навальным. По мнению политологов, Запад нашёл очередную зацепку, с помощью которой пытается оказывать давление на Россию, не утруждаясь при этом подтвердить свои доводы фактами.

Госдепартамент США планирует запустить программу по противодействию «российскому вредоносному влиянию». Как утверждается в гранте ведомства, она будет направлена якобы на «повышение потенциала иностранных партнёров по выявлению и реагированию на действия со стороны России, которые подрывают нормы и режимы нераспространения» оружия массового уничтожения (ОМУ).

На программу будет потрачено до $3,5 млн, её реализация начнётся в октябре 2021 года, отмечается в документе Госдепа, с текстом которого ознакомился RT.

В гранте отмечается, что якобы известны несколько случаев использования Россией ОМУ при «покушении на своих противников», как утверждают в Госдепартаменте. К ним авторы относят попытки убийства оппозиционных политиков в стране, диссидентов, перебежчиков за рубежом и даже иностранных граждан, с действиями которых российские власти не согласны.

Так, они приводят в пример инцидент 2018 года в британском городе Солсбери с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Тогда Лондон заявил, что они якобы были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», и обвинил в случившемся российские спецслужбы. Причём никаких доказательств этому до сих пор не представлено.

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Также в Госдепе заявляют, что яд из группы «Новичок» якобы был применён во время ещё одного происшествия.

«Инцидент со Скрипалём вовсе не единственный в своём роде. В 2020 году, согласно химическим анализам, проведённым Германией, Францией и Швецией и подтверждённым Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), в покушении на Алексея Навального было также использовано вещество из группы «Новичок». Устранение подобных угроз является важным приоритетом международной безопасности», — утверждается в документе.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а затем транспортировали в Германию по просьбе родственников. После проведённых анализов эксперты ОЗХО заявили, что якобы обнаружили в образцах мочи и крови блогера отравляющее вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов. При этом официальный доклад ОЗХО оказался закрытым, из него изъяли сведения о наименованиях, химическом составе и характеристиках веществ.

В документе Госдепа США также заявляется, что Россия якобы стремится «подорвать» режимы нераспространения ОМУ, помешать функционированию зарубежных научных лабораторий в Восточной Европе, используя при этом дезинформацию и кибератаки.

«В период пандемии российские усилия по проведению активных действий стали более агрессивными и в настоящее время включают в себя ряд тактик, таких как кибератаки и дезинформационные кампании, направленные на прямое подстрекательство людей к действиям против мер общественного здравоохранения», — добавили в ведомстве.

На основании этого Госдеп намерен принять меры по расширению потенциала стран в обнаружении и реагировании «на активные действия России, в том числе на использование трудновыявляемых веществ массового уничтожения при покушениях», а также повышению осведомлённости международного сообщества об этих угрозах. Кроме того, предполагается обеспечить иностранных партнёров возможностью выявлять и реагировать на «комплексы активных действий, направленных на подрыв инфраструктуры в области здравоохранения и сотрудничества в области нераспространения».

В частности, планируется провести тренинги для правоохранительных органов, учёных и служб быстрого реагирования в партнёрских странах, отмечается в документе. Их обучат выявлять покушения с использованием ОМУ и принимать меры реагирования. Также подчёркивается, что тренинги будут содействовать обеспечению надёжного ответа на будущие атаки. Предполагается подключить к ним страны Европы, в частности Украину, Грузию, страны Прибалтики, Болгарию, Румынию и Кипр.

Стоит отметить, что в начале октября США уже провели виртуальный тренинг по реагированию на инциденты с ОМУ, упомянув при этом о Навальном.

Согласно гранту, в рамках курируемых Вашингтоном усилий также предполагается оказать поддержку подготовке криминалистов специалистами из сертифицированных ОЗХО лабораторий, а также усилить киберзащиту правительственных лабораторий.

Кроме того, в рамках проекта для мировой аудитории будут предоставлены «своевременные и точные научные сведения» об угрозах распространения ОМУ с примерами «российской дезинформации» в данной сфере.



Доказательств снова нет

Москва уже не раз обращала внимание на голословность обвинений в использовании ОМУ. Так, в российском МИД указывали на то, что из доклада ОЗХО по делу Навального не просто так были изъяты характеристики веществ.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой и умозаключениями», — прокомментировали в министерстве.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, на фоне нетранспарентного сотрудничества ОЗХО с Германией группа евро-атлантического «содружества» стран пытается приписать России грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Более того, Запад категорически отказывается выяснять обстоятельства происшествия совместно с Москвой.

«Когда российские правоохранительные органы вновь и вновь обращаются к немецким партнёрам за содействием, немецкая сторона многозначительно замолкает и продолжает гнуть свою линию, говоря: «Вы отравили Навального, но мы вам ничего не дадим и разговаривать не будем», — пояснила Захарова.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Похожая реакция на запросы РФ последовала и после инцидента со Скрипалями — Москве не предоставили никаких документов. Однако это не помешало Западу ввести санкции якобы за «разработку и использование химического оружия». 12 октября Совет Европы принял решение продлить эти ограничения против России ещё на год.

Уже 15 октября ЕС добавил к списку антироссийских рестрикций санкции за инцидент с Навальным. В Кремле решение Евросоюза назвали сознательным недружественным шагом.

«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанёс вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что такая политика Запада носит антироссийский характер.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд еэсовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов», — сказал министр.

«Глобальная травля» со стороны Запада

Тема мнимого применения Россией оружия массового уничтожения превратилась в очередную зацепку Запада для введения ограничений, однако такой подход не выдерживает никакой критики, считает профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Нет судебного решения по Скрипалям. Непонятно, где они находятся, к ним нет доступа у сотрудников российского посольства. А уж по делу Навального и подавно нет постановлений. Но если бы не было этой зацепки, придумали бы другую», — сказал политолог в беседе с RT.

Спецслужбы возле дома Скрипалей в Солсбери

Reuters

© Peter Nicholls

По его мнению, американская программа «противодействия» России нацелена лишь на подпитку русофобских настроений и продвижение проамериканской политики. Эксперт также напомнил, что в некоторых странах на постсоветском пространстве, где как раз планируется реализовать проект Госдепа, находятся лаборатории, способные разрабатывать ОМУ.

С помощью новой программы Штаты могут подготовить «сторонников», которые охотно подтвердят любую позицию Вашингтона, считает член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.

«Ряд стран, включая Грузию и Украину, передали часть своего суверенитета Америке. Они подтвердят всё что нужно, поэтому Госдеп будет всегда ссылаться именно на них», — сказал эксперт.

Соединённые Штаты регулярно используют формулу «хайли лайкли», с помощью которой можно обвинить любое государство в чём угодно, заметил Судаков. Таким образом Запад фактически уничтожает классическое международное право.