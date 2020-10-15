В Кремле отреагировали на введение ЕС санкций из-за инцидента с Навальным

Введение ЕС санкций в отношении российских граждан в связи с инцидентом с Алексеем Навальным является сознательным недружественным шагом, Москва будет действовать в соответствии со своими интересами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанёс вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Позднее Великобритания объявила о введении аналогичных санкций.