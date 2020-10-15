В Кремле отреагировали на введение ЕС санкций из-за инцидента с Навальным
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«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанёс вред отношениям с нашей страной. Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).
Позднее Великобритания объявила о введении аналогичных санкций.