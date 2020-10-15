Британия вслед за ЕС ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

В санкционный список Лондона попали те же лица, которые были включены в ранее опубликованный список санкций ЕС.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Навальным.

Под ограничения подпали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления главы государства по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).