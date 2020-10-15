ЕС ввёл санкции из-за инцидента с Навальным

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RT
Европейский союз ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Под ограничения попал в том числе директор ФСБ Александр Бортников. Соответствующее решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.
ЕС ввёл санкции из-за инцидента с Навальным
  • Reuters

Согласно опубликованным данным, под персональные санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Также ограничения введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Ограничения, как отмечается, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

12 октября в ЕС заявили, что достигли политического соглашения о санкциях против России по ситуации с Навальным. СМИ писали, что они коснутся шести физлиц и одной организации.

В МИД России подчёркивали, что ограничительные меры всегда приводят к ответным шагам.

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