ЕС ввёл санкции из-за инцидента с Навальным

Европейский союз ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Под ограничения попал в том числе директор ФСБ Александр Бортников. Соответствующее решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.

Согласно опубликованным данным, под персональные санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Также ограничения введены в отношении заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Ограничения, как отмечается, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

12 октября в ЕС заявили, что достигли политического соглашения о санкциях против России по ситуации с Навальным. СМИ писали, что они коснутся шести физлиц и одной организации.

В МИД России подчёркивали, что ограничительные меры всегда приводят к ответным шагам.