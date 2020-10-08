Захарова рассказала об ответе на возможные санкции ЕС из-за Навального

Санкции всегда приводят к ответным мерам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность новых ограничительных мер со стороны европейских стран в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

В эфире «Дождя» дипломат отметила, что «санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам».

«Симметричным, параллельным либо схожим, неважно. Но ответные меры — это есть реалии международных отношений», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, вопрос в том, «чего хотят добиться этим, в чём целеполагание».

«Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чём здесь санкции», — добавила представитель ведомства.

Ранее Захарова сообщила, что Россия запросит у Германии полный отчёт ОЗХО по итогам взятых у Навального анализов биоматериала.