Захарова рассказала об ответе на возможные санкции ЕС из-за Навального
- РИА Новости
В эфире «Дождя» дипломат отметила, что «санкции, стоп-листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному — ответным мерам».
«Симметричным, параллельным либо схожим, неважно. Но ответные меры — это есть реалии международных отношений», — цитирует Захарову РИА Новости.
По её словам, вопрос в том, «чего хотят добиться этим, в чём целеполагание».
«Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чём здесь санкции», — добавила представитель ведомства.
Ранее Захарова сообщила, что Россия запросит у Германии полный отчёт ОЗХО по итогам взятых у Навального анализов биоматериала.