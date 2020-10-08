Россия запросит у ФРГ отчёт ОЗХО по взятым у Навального пробам

Россия запросит у Германии полный отчёт ОЗХО по итогам анализов биоматериала, взятых у Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы запросим у немецкой стороны имеющийся в её распоряжении полный отчёт техсекретариата ОЗХО по итогам ещё двух анализов, назначенных этой же структурой в лабораториях», — сказала дипломат.

Она отметила, что эти сведения будут запрошены наряду с ответами на четыре запроса, направленных в Берлин по линии Генпрокуратуры России.

«Хотели бы, кстати, повторить требования вернуть российским правоохранительным органам незаконно вывезенные с территории Российской Федерации вещественные доказательства, предоставить российским правоохранительным органам доступ к Марии Певчих для её опроса в качестве непосредственного свидетеля... Также дать возможность нашим медикам взять биоматериал непосредственно у блогера. Пока наши требования не выполнены, будем и далее исходить из того, что вся эта история является некой странной мистификацией», — добавила Захарова.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Генпрокуратура России дважды обращалась к Германии с вопросами касательно ситуации с Навальным, однако «германская сторона молчит».

Как подчеркнул Нарышкин, «молчит — значит, что-то скрывает».

Кроме того, он заявил, что, когда Навальный находился на российской территории, в его организме отсутствовали какие-либо токсичные вещества, у российской стороны есть подтверждение этому.