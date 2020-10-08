Нарышкин рассказал о «молчании» ФРГ по ситуации с Навальным

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Генпрокуратура России дважды обращалась к Германии с вопросами касательно ситуации с Алексеем Навальным, однако «германская сторона молчит».

«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — цитирует его ТАСС.

Также глава СВР сообщил, что на тот момент, когда Навальный находился на российской территории, в его организме отсутствовали какие-либо токсичные вещества.

«У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — сказал Нарышкин.

Ранее в МИД России заявили, что история с Навальным получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.