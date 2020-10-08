Нарышкин рассказал о «молчании» ФРГ по ситуации с Навальным

Короткая ссылка
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Генпрокуратура России дважды обращалась к Германии с вопросами касательно ситуации с Алексеем Навальным, однако «германская сторона молчит».
Нарышкин рассказал о «молчании» ФРГ по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — цитирует его ТАСС.

Также глава СВР сообщил, что на тот момент, когда Навальный находился на российской территории, в его организме отсутствовали какие-либо токсичные вещества. 

«У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — сказал Нарышкин.

Ранее в МИД России заявили, что история с Навальным получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить