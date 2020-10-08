Нарышкин рассказал о «молчании» ФРГ по ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Германская сторона молчит. Молчит — значит, что-то скрывает», — цитирует его ТАСС.
Также глава СВР сообщил, что на тот момент, когда Навальный находился на российской территории, в его организме отсутствовали какие-либо токсичные вещества.
«У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального», — сказал Нарышкин.
Ранее в МИД России заявили, что история с Навальным получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.