МИД России прокомментировал доклад ОЗХО по ситуации с Навальным

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История с Алексеем Навальным продолжилась по заранее спланированному сценарию, заявили в МИД России, комментируя доклад ОЗХО.
МИД России прокомментировал доклад ОЗХО по ситуации с Навальным
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евро-атлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, Москва намерена предоставить государствам — участникам КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия) хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля». 

Дипведомство рассчитывает, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Евросоюз в ходе саммита 15—16 октября планирует выработать ответ по ситуации с учётом публикации.

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