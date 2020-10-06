ЕС выработает позицию по ситуации с Навальным на основе доклада ОЗХО
- Reuters
«Через десять дней на саммите ЕС у нас будет возможность выработать европейский ответ, основываясь на новой информации, которую мы до этого момента изучим», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.
Отчёт передан ФРГ.