ЕС выработает позицию по ситуации с Навальным на основе доклада ОЗХО

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Евросоюз в ходе саммита 15—16 октября выработает ответ по ситуации с Алексеем Навальным с учётом доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
ЕС выработает позицию по ситуации с Навальным на основе доклада ОЗХО
  • Reuters

«Через десять дней на саммите ЕС у нас будет возможность выработать европейский ответ, основываясь на новой информации, которую мы до этого момента изучим», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Отчёт передан ФРГ.

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