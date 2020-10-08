Омский врач рассказал о лечении Навального

Александр Сабаев, главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением омской Городской больницы скорой медицинской помощи №1, рассказал о лечении Алексея Навального.

«По течению болезни могу сказать, что самый кризис состояния у пациента отмечался в час ночи с 20 на 21 августа, когда уровень лактата в крови повысился до критически опасного. Он составлял 12 при норме до двух. Вот в этот период, наверное, организм человека переживал самые что ни на есть потрясения тяжёлые», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, кризис был не в самолёте и не при поступлении, а позже, примерно через 14 часов пребывания в больнице.

Как отметил Сабаев, проводилась интенсивная терапия, ежечасный мониторинг всех функций и систем.

«К концу пребывания пациента в клинике, к 44-му часу, нам удалось стабилизировать уровень сахара в крови — 3,3—5,5, в этом диапазоне. Больше сахар резких колебаний не имел. У нас ушла ацетонемия, то есть внутренний ацетон прекратил продуцироваться. Это большой шаг, то есть закисление организма прекратилось. У нас ушёл лактатацидоз, прекратилось повышенное образование молочной кислоты вследствие нарушения углеводного обмена», — сообщил эксперт.

Он добавил, что началось усвоение глюкозы, что было самым главным.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

В МИД России отметили, что история с Навальным получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.