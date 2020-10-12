Страны ЕС достигли соглашения о санкциях по ситуации с Навальным
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«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, специалисты займутся техническими деталями.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин и Париж подготовили предложения по санкциям из-за инцидента с Навальным.
В МИД России, комментируя возможные ограничения, подчеркнули, что они всегда приводят к ответным мерам.
Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что запросы российской стороны остаются без ответов.