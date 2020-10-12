Страны ЕС достигли соглашения о санкциях по ситуации с Навальным

Страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС.

«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, специалисты займутся техническими деталями.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин и Париж подготовили предложения по санкциям из-за инцидента с Навальным.

В МИД России, комментируя возможные ограничения, подчеркнули, что они всегда приводят к ответным мерам.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что запросы российской стороны остаются без ответов.