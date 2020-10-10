МИД России призвал ФРГ объясниться в связи с ситуацией с Навальным

Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания (главы МИД ФРГ Хайко. — RT) Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса», — заявили в российском МИД.

Там указали, что важно прояснить конкретные детали данного дела, как обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы обнаружили следы боевого отравляющего вещества.

Кроме того, в министерстве отметили важность опроса «сопровождавшей Навального гражданки Марии Певчих, проживающей в Великобритании», и другие «важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным».

«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они неубедительны», — заявили в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.

По его словам, предложение России о совместной с ФРГ работе по этому делу «было высокомерно проигнорировано».