Лавров отметил абсурдность заявлений в ЕС о ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Алексеем Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.

Он напомнил, что Россия направила в Германию четыре запроса в соответствии с европейской конвенцией об оказании помощи в уголовных делах. Министр подчеркнул, что по этой конвенции «ответы обязаны были быть предоставлены».

«Вместо этого мы слышим отговорки и совершенно абсурдные заявления о том, что Россия должна сама расследовать это преступление. Мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Глава МИД напомнил, что российские следственные органы «опросили около 200 свидетелей».

«Так и не могли добиться ясного ответа от тех, кто ворвался в комнату гостиницы в Томске после того, как Алексей Навальный оттуда уже выписался. Нет объяснений, почему они стали забирать оттуда предметы, которые потом были, как я понимаю, без огласки перемещены в Германию и которые теперь объявляются доказательством того, что отравление было осуществлено», — указал министр.

Он добавил, что предложение о совместной работе по этому делу «было высокомерно проигнорировано».

«Нас очень тревожат эти тенденции возрождения высокомерия в Германии. Это плохой процесс, мы очень надеемся, что здравые голоса, которые слышны в Федеративной республике, всё-таки возобладают», — сказал Лавров.

7 октября Франция и Германия в совместном заявлении объявили, что направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Там утверждают, что «Россия пока не предоставила убедительных объяснений» произошедшего.

Как отмечал МИД России, говоря о возможности мер со стороны ЕС по ситуации с Навальным, санкции всегда приводят к ответным мерам.